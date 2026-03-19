Выглядела роскошно: принцесса Анна появилась на банкете в пальто, которое носила 57 лет назад

Принцесса Анна и Тимоти Лоуренс / © Getty Images

На банкете принцесса появилась в пальто, которому 57 лет. Это было кремовое длинное пальто с воротником, перфорацией на рукавах и расшитое стразами на рукавах и на подоле. Анна носила его в сочетании с белыми перчатками и светлыми туфлями на каблуках. Она также дополнила пальто еще одним фамильным украшением королевской семьи — бриллиантовым колье, которое ранее было подарено королеве Марии и до сих пор практически не демонстрировалось публике и бриллиантовые серьги-капли, сделала свою фирменную прическу и легкий макияж. Сопровождал Ее Высочество ее супруг вице-адмирал сэр Тимоти Лоуренс.

Принцессу Анну часто ласково называют королевой переработки, и она известна своим вневременным гардеробом, наполненным вещами, которым она дает новую жизнь спустя десятилетия.

Это же пальто, в котором Анна была вчера на банкете она надевала 3 июля 1969 года, посетив тогда мировую премьеру фильма «Беги свободно, беги дико» в театре «Одеон» в Лондоне.

Принцесса Анна в этом же пальто в 1969 году / © Getty Images

«Хороший костюм служит вечно. Если он правильно сшит и имеет классический вид, его можно носить бесконечно. Экономию мне привили с детства», — сказала однажди принцесса, цитирует ее слова Daily Mail.

