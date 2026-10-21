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Принцесса Анна появилась на банкете в золотом платье из парчи и старинной тиаре
Принцесса Анна тоже посетила вчера вечером государственный банкет в Виндзорском замке в честь визита султана Омана.
76-летняя сестра короля Чарльза блистала в великолепном ансамбле из золотой парчи, который прекрасно сочетался с нарядом принцессы Кэтрин, появившейся в нежно-желтом платье от Elie Saab.
Платье королевской принцесс было со строгим воротником, замысловатой цветочной отделкой и элегантным силуэтом, а изящные белые перчатки добавили традиционный завершающий штрих.
Анна надела тиару «Меандр», стоимость которой оценивается в 4 миллиона фунтов стерлингов. Это фамильная реликвия, имеющая сентиментальную историю, украшена замысловатым греческим орнаментом, цветочными мотивами и центральным бриллиантом, окруженным лавровыми листьями. Предполагается, что это творение Дома Cartier, хотя его точное происхождение и стоимость никогда не были официально подтверждены.
Эта драгоценная тиара первоначально принадлежала бабушке Анны по отцовской линии, принцессе Алисе Баттенбергской, которая подарила ее своей невестке, королеве Елизавете II, в качестве свадебного подарка в 1947 году. Хотя покойная монарх никогда не была публично сфотографирована в этом украшении, Анна с гордостью демонстрирует его с 1960-х годов, что делает его одним из самых любимых украшений в ее королевской коллекции.
Принцесса Анна дополнила свой образ изящными серьгами-подвесками, ожерельем, синей лентой Королевского Викторианского ордена и королевскими наградами, а волосы уложила в фирменную элегантную прическу.
Ранее мы показывали, какую тиару для банкета выбрала королева Камилла.