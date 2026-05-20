- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 160
- Время на прочтение
- 1 мин
Принцесса Анна появилась на садовой вечеринке в образе, как у ее матери королевы Елизаветы II
Принцесса Анна и ее муж вице-адмирал сэр Тимоти Лоуренс посетили ежегодную садовую вечеринку организации "Not Forgotten Association" в Букингемском дворце в Лондоне.
75-летняя принцесса Анна появилась на мероприятии в этот день в образе, поразительно напоминающем наряд ее покойной матери королевы Елизаветы II.
Одетая в бледно-голубое весеннее пальто, шляпу в тон, перчатки и классическое жемчужное ожерелье-чокер, и такие же серьги, 75-летняя принцесса казалось, почти в точности повторяла фирменный стиль покойной королевы Елизаветы II со скачек в Аскоте 2019 года.
Королевская принцесса сделала фирменную прическу и макияж с красной помадой на губах, а под мышкой держала кожаную сумку.
На садовой вечеринке чествовали благотворительную организацию The Not Forgotten Association, оказывающую поддержку ветеранам в Великобритании, страдающим от травм, болезней и одиночества. Принцесса Анна сотрудничает с этой организацией с 2000 года и давно выступает в защиту интересов военнослужащих и ветеранов.
Днем ранее принцесса, напомним, посещала Chelsea Flower Show 2026 в Челси, где сопровождала короля Чарльза и королеву Камиллу.