Принцесса Анна появилась на свадьбе сына в шляпе, которую носила более 45 лет назад

Принцесса Анна / © Getty Images

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75-летняя принцесса Анна появилась на свадьбе своего сына – 48-летнего Питера Филлипса и Гарриет Сперлинг 6 июня в церкви Всех Святых в Кембле, Англия, в шляпе, которой уже 45 лет.

Питер и Харриет Филлипс / © Getty Images

Анна была в желтом ансамбле одним из элементов которого стала желтая шляпа, которую она носила на другом торжественном мероприятии в 1981 году, а именно на церемонии крещения ее дочери Зары Филлипс, пишет People.

В обоих случаях принцесса Анна надевала шляпу с желтыми нарядами. В 1981 году она сочетала ее с желтым платьем с короткими рукавами, а на свадьбе своего сына в субботу повторила ту же цветовую гамму, добавив темно-синие перчатки, сумочку и зонт из-за дождливой погоды.

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Принцесса Анна / © Getty Images

Принцесса Анна регулярно возглавляет списки самых трудолюбивых членов британской королевской семьи по количеству официальных мероприятий, и, похоже, она применяет ту же философию и к своему гардеробу.

Принцесса уже неоднократно носила вещи, выпущенные много лет назад, тем самым демонстрируя приверженность принципам экологичной моды и, возможно, вдохновляя более молодых членов семьи на это.

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