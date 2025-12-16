Принцесса Анна появилась в новом видео и сделала редкий комментарий про Украину

Принцесса Анна / © Associated Press

Видео было посвящено Королевскому Эдинбургскому военному параду. Как покровительница этой организации, принцесса Анна выступила в ролике чтобы отметить работу благотворительной организации в этом году.

Королевский Эдинбургский военный парад объединяет лучшие достижения британской армии с выступлениями международных артистов. Принцесса сказала: «Это люди, которые добровольно откладывают все свои дела, чтобы принять участие в этом мероприятии. И они приезжают со всего мира. В этом году, я думаю, для нас было большой честью получить такую ​​всестороннюю поддержку со всего мира, особенно от украинцев».

Видеозаписью принцессы поделились на платформе X.

Организация написала: «Сегодня мы делимся видеороликом, в котором наша покровительница, Ее Королевское Высочество принцесса Анна, размышляет о важности наших участников парада и о том, почему ей нравится посещать наши репетиции каждый год».

В видеоролике, где 75-летняя Анна обращается к камере, также показаны кадры ее работы в организации.

Напомним, в этом году королевская принцесса посетила Киев с визитом.