Принцесса Анна предпочитает простую еду на завтрак: что ест сестра британского монарха утром

Принцесса Анна / © Getty Images

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Как и ее брат король Чарльз — Анна предпочитает простой завтрак, но он кардинально отличается от того, что есть монарх.

75-летняя принцесса питает слабость к бананам на завтрак, но ест их только тогда, когда они достигают пика зрелости и потемнели.

Принцесса Анна / © Getty Images

Хотя вкус таких бананов некоторым может показаться необычным, диетологи объясняют, что очень спелые бананы претерпевают множество изменений по мере созревания. В процессе созревания крахмал в плодах постепенно превращается в натуральные сахара, делая их мягче и слаще, чем более твердые, молодые бананы, пишет журнал Ok!.

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А британский фонд питания отмечает, что бананы содержат клетчатку, витамин B6 и калий, которые необходимы для поддержания нормальных функций организма. Калий способствует поддержанию здоровой работы мышц и нервной системы, а витамин B6 поддерживает нормальный энергетический обмен. Исследования Национальных институтов здравоохранения также подчеркнули, насколько важны продукты, богатые калием, в сбалансированном питании.

Принцесса Анна / © Associated Press

Напомним, королева Камилла также предпочитает завтрак, который очень полезный для сердца.

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