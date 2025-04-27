Принцесса Анна публично похвалила королеву Камиллу: что она сказала

Принцесса Анна и королева Камилла / © Getty Images

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В интервью журналу Tatler принцесса Анна отметила, что компетентность Камиллы в ее роли сыграла решающую роль в оказании помощи королю.

«Ее понимание своей роли и того, насколько она важна для короля, было абсолютно выдающимся», — заявила она. Принцесса также добавила, что она «не сомневалась, что это имело для него значение», когда он взял на себя управление.

Король Чарльз и королева Камилла / © Associated Press

«Я уверена, что многие говорят ей, как много она изменила, но это действительно правда», — сказала она, а затем добавила, что знает Камиллу уже давно и описывает ее как «невероятно щедрую и понимающую».

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Королева Камилла и принцесса Анна / © Associated Press

Откровение принцессы Анны прозвучали после того, как ранее в этом месяце Чарльз и Камилла отпраздновали 20-ю годовщину со дня своей свадьбы, которую они провели в Италии. Во время этого королевского тура Камилла снова надела элегантное шелковое пальто цвета слоновой кости и платье от Anna Valentine, которые носила в день своей свадьбы с Чарльзом 9 апреля 2005 года.

Свадьба Чарльза и Камиллы в 2005 году / © Getty Images

Ранее королева Камилла раскрыла и секрет их счастливого брака с королем Чарльзом.