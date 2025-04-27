- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 13
- Время на прочтение
- 1 мин
Принцесса Анна публично похвалила королеву Камиллу: что она сказала
Принцесса Анна не всегда была в прекрасных отношениях с королевой Камиллой, но спустя много лет и, особенно, в последние годы, именно Камилла стала опорой и поддержкой для короля Чарльза III.
В интервью журналу Tatler принцесса Анна отметила, что компетентность Камиллы в ее роли сыграла решающую роль в оказании помощи королю.
«Ее понимание своей роли и того, насколько она важна для короля, было абсолютно выдающимся», — заявила она. Принцесса также добавила, что она «не сомневалась, что это имело для него значение», когда он взял на себя управление.
«Я уверена, что многие говорят ей, как много она изменила, но это действительно правда», — сказала она, а затем добавила, что знает Камиллу уже давно и описывает ее как «невероятно щедрую и понимающую».
Откровение принцессы Анны прозвучали после того, как ранее в этом месяце Чарльз и Камилла отпраздновали 20-ю годовщину со дня своей свадьбы, которую они провели в Италии. Во время этого королевского тура Камилла снова надела элегантное шелковое пальто цвета слоновой кости и платье от Anna Valentine, которые носила в день своей свадьбы с Чарльзом 9 апреля 2005 года.
Ранее королева Камилла раскрыла и секрет их счастливого брака с королем Чарльзом.