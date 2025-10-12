- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 220
- Время на прочтение
- 1 мин
Принцесса Анна раскрыла милое прозвище ее брата короля Чарльза III: как оно звучит
Не секрет, что у 75-летней принцессы теплые отношения с ее старшим братом-королем, который старше ее меньше чем на два года.
Их тесная связь часто демонстрировалась на публике, но особенно ярко это проявилось в документальном фильме, вышедшем в эфир в 2023 году. В фильме «Чарльз III: Год коронации» Анна приветствует брата в Букингемском дворце вскоре после церемонии коронации. В трогательном моменте общения брата и сестры она говорит королю: «Привет, старина».
Как пишет express.co.uk, новоиспеченный тогда монарх расхохотался, по всей видимости с юмором восприняв слова младшей сестры, а затем поцеловав ей руку.
Хотя они известны своим приверженностью формальностям, этот милый обмен репликами дал поклонникам возможность увидеть, как ведут себя члены семьи за закрытыми дверями.
Напомним, недавно сестра короля приезжала с визитом в Киев. Она прибыла, чтобы обсудить поддержку Великобритании Украине и встретилась с президентом Владимиром Зеленским и первой леди Еленой Зеленской.