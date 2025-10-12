ТСН в социальных сетях

Принцесса Анна раскрыла милое прозвище ее брата короля Чарльза III: как оно звучит

Не секрет, что у 75-летней принцессы теплые отношения с ее старшим братом-королем, который старше ее меньше чем на два года.

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Король Чарльз и принцесса Анна

Король Чарльз и принцесса Анна / © Associated Press

Их тесная связь часто демонстрировалась на публике, но особенно ярко это проявилось в документальном фильме, вышедшем в эфир в 2023 году. В фильме «Чарльз III: Год коронации» Анна приветствует брата в Букингемском дворце вскоре после церемонии коронации. В трогательном моменте общения брата и сестры она говорит королю: «Привет, старина».

Как пишет express.co.uk, новоиспеченный тогда монарх расхохотался, по всей видимости с юмором восприняв слова младшей сестры, а затем поцеловав ей руку.

Принцесса Анна и король Чарльз / © Getty Images

Принцесса Анна и король Чарльз / © Getty Images

Хотя они известны своим приверженностью формальностям, этот милый обмен репликами дал поклонникам возможность увидеть, как ведут себя члены семьи за закрытыми дверями.

Напомним, недавно сестра короля приезжала с визитом в Киев. Она прибыла, чтобы обсудить поддержку Великобритании Украине и встретилась с президентом Владимиром Зеленским и первой леди Еленой Зеленской.

Принцесса Анна на встрече с Владимиром Зеленским в Киеве / © Associated Press

Принцесса Анна на встрече с Владимиром Зеленским в Киеве / © Associated Press

