Принцесса Анна раскрыла милое прозвище ее брата короля Чарльза III: как оно звучит

Король Чарльз и принцесса Анна / © Associated Press

Их тесная связь часто демонстрировалась на публике, но особенно ярко это проявилось в документальном фильме, вышедшем в эфир в 2023 году. В фильме «Чарльз III: Год коронации» Анна приветствует брата в Букингемском дворце вскоре после церемонии коронации. В трогательном моменте общения брата и сестры она говорит королю: «Привет, старина».

Как пишет express.co.uk, новоиспеченный тогда монарх расхохотался, по всей видимости с юмором восприняв слова младшей сестры, а затем поцеловав ей руку.

Принцесса Анна и король Чарльз / © Getty Images

Хотя они известны своим приверженностью формальностям, этот милый обмен репликами дал поклонникам возможность увидеть, как ведут себя члены семьи за закрытыми дверями.

Напомним, недавно сестра короля приезжала с визитом в Киев. Она прибыла, чтобы обсудить поддержку Великобритании Украине и встретилась с президентом Владимиром Зеленским и первой леди Еленой Зеленской.