Принцесса Анна разделяет обеденную привычку со своим братом, королем Чарльзом: что это

Принцесса Анна / © Associated Press

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Анна известна своим здоровым подходом к еде. Королевская принцесса отдает предпочтение практичной, здоровой и богатой витаминами пище, которая помогает ей оставаться в отличной форме.

Также Ее Высочество разделяет одну привычку со своим братом, королем, когда дело доходит до ее обеда. Король Чарльз, как известно, пропускает обед, и по словам королевского шеф-повара Майкла Мерсера, его сестра, принцесса Анна, тоже предпочитает не обедать, пишет express.co.uk.

Принцесса Анна / © Getty Images

Другой шеф-повар, Даррен Макгрейди, работавший в королевской семье, рассказал о пищевых предпочтениях принцессы Анны и остановился на ее уникальном выборе блюд на завтрак, которые, как сообщается, включают в себя переспелые бананы и копченую рыбу. Принцесса предпочитает почти черные — перезрелые — бананы, потому что они легче перевариваются.

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