Принцесса Анна шокировала заявлением на светском публичном приеме

Принцесса Анна / © Getty Images

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75-летняя сестра короля Чарльза III стала первым членом королевской семьи, принявшим участие в Олимпийских играх, когда ее отобрали для соревнований по конному троеборью на Играх в Монреале.

Анна выступала на лошади своей матери, королевы Елизаветы II, по кличке Гудвилл, в соревнованиях по выездке, кроссу и конкуру, но во втором соревновании получила сотрясение мозга, упав с лошади, когда та застряла в грязи во время попытки прыжка. Тогда ей приписали то, что она не подвела свою команду, когда снова села на лошадь, но в своей речи во вторник вечером она призналась, что не помнит, как это сделала.

Принцесса Анна / © Getty Images

Во время торжественного ужина в честь спортсменов сборной Великобритании, выступавших в 1976 году, Анна сказала гостям, которым сейчас за 70 и 80, что все они выглядят «исключительно хорошо», добавив, что эта знаменательная встреча «немного отмечает течение времени», пишет express.

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«У меня была небольшая проблема в том, что ту часть, которую я хотела бы помнить, а именно кросс, я не помню. Но время от времени я вижу эти соревнования и думаю: "Ну ладно". Подозреваю, что Гудвилл их помнит, а я нет. Это был незабываемый опыт, и во многом он оказался полезным», - добавила принцесса.

Принцесса Анна / © Getty Images

Принцесса появилась на приеме в золотом жакете и синей юбке, образ ее дополнял лаконичный жемчужный чокер и жемчужные серьги в ушах. Прическу Анна сделала классическую, как и максимально натуральный макияж.

Напомним, недавно королевская принцесса посетила свадьбу своего сына Питера Филлипса, где появилась в шляпе, которую носила 45 лет назад.

Принцесса Анна на свадьбе сына Питера Филлипса / © Getty Images

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