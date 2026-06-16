Принцесса Анна в элегантном пальто и шляпе проехалась в карете со своей невесткой Харриет Филлипс

Принцесса Анна / © Getty Images

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Для поездки в карете, где принцесса Анна ехала вместе со своей новоиспеченной невесткой Харриет Филлипс, она выбрала пальто с принтом и шляпу, а также жемчужные серьги-висюльки и жемчужное колье из трех нитей.

Принцесса Анна / © Getty Images

Что касается Харриет, то она появилась на скачках с мужем Питером Филлипсом и надела потрясающее платье нежно-голубого цвета от Suzannah London, дополненное шляпкой в ​​тон от Jane Taylor London.

Питер и Харриет Филлипс / © Getty Images

Она выбрала туфли-слингбэки на шпильках от Jimmy Choo, сумочку от Anya Hindmarch, сшитую на заказ, и украшения от Pragnell.

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Принцесса Анна и Харриет Сперлинг / © Getty Images

Также стильный образ продемонстрировала на скачках дочь принцессы Анны – Зара Тиндалл. Она была в нежно-сиреневом платье от Rebecca Vallance с рукавами-фонариками и поясом на талии, туфлях-лодочках Emmy London цвета пыльной розы и в руках держала сумку Anya Hindmarch розового цвета.

Зара и Майк Тиндалл / © Getty Images

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