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ТСН в социальных сетях

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Категория
Общество
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Принцесса Анна в элегантном юбочном костюме появилась на мероприятии в Германии

Королевская принцесса Анна на днях посетила немецкое военное кладбище.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Принцесса Анна

Принцесса Анна / © Getty Images

Ее Высочество побеседовала с вице-адмиралом Питером Хадсоном, заместителем председателя Комиссии Содружества по военным захоронениям во время посещения военного кладбища Каннок-Чейз.

Визит состоялся в преддверии памятного мероприятия, организованного Народным союзом Германии по уходу за военными захоронениями и посвященного обновлению и открытию нового исторического центра на немецком военном кладбище Каннок-Чейз в городе Каннок.

Принцесса Анна / © Getty Images

Принцесса Анна / © Getty Images

Принцесса Анна появилась на мероприятии в сдержанном образе, надев серый клетчатый блейзер з желтой окантовкой и юбку длины до колен, надела черные перчатки и высокие черные сапоги, а на плече у нее висела сумка. Принцесса сделала укладку и дополнила образ жемчужными серьгами в ушах.

Ранее королевская принцесса носила похожий юбочный костюм на рабочее мероприятие.

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