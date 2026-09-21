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Принцесса Анна в элегантном юбочном костюме появилась на мероприятии в Германии
Королевская принцесса Анна на днях посетила немецкое военное кладбище.
Ее Высочество побеседовала с вице-адмиралом Питером Хадсоном, заместителем председателя Комиссии Содружества по военным захоронениям во время посещения военного кладбища Каннок-Чейз.
Визит состоялся в преддверии памятного мероприятия, организованного Народным союзом Германии по уходу за военными захоронениями и посвященного обновлению и открытию нового исторического центра на немецком военном кладбище Каннок-Чейз в городе Каннок.
Принцесса Анна появилась на мероприятии в сдержанном образе, надев серый клетчатый блейзер з желтой окантовкой и юбку длины до колен, надела черные перчатки и высокие черные сапоги, а на плече у нее висела сумка. Принцесса сделала укладку и дополнила образ жемчужными серьгами в ушах.
Ранее королевская принцесса носила похожий юбочный костюм на рабочее мероприятие.