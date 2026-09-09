Принцесса Анна в элегантном юбочном костюме приехала на рабочее мероприятие

Принцесса Анна / © Getty Images

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Принцесса Анна была запечатлена во время визита в центр The Nicky, приуроченного к 75-летию организации Manchester Jewish Community Care (MJCC) — одной из ведущих еврейских организаций региона, занимающихся вопросами социального обеспечения и благотворительности.

Эта благотворительная организация, основанная в 1951 году как «Манчестерское еврейское общество помощи слепым», за семь десятилетий трансформировалась, чтобы отвечать меняющимся потребностям еврейской общины Манчестера, и сегодня предоставляет широкий спектр услуг по уходу, поддержке и социальному обслуживанию.

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Принцесса Анна / © Getty Images

Принцесса облачилась в клетчатый юбочный костюм синего цвета и клетчатую рубашку, была в коричневых перчатках и с бежевой кожаной сумкой на плечах. Обула Анна кожаные туфли тоже коричневого цвета, а образ ее дополняло золотое колье на шее и жемчужные серьги-гвоздики в ушах. Макияж и прическа на лице принцессы были лаконичными, как всегда.

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Напомним, сегодня принцесса Анна и принц Уильям будут присутствовать на похоронах короля Норвегии Харальда V в Осло. Ранее, напомним, мы рассказывали, что король Чарльз не поедет на прощание с норвежским монархом из-за семейной традиции.

Король Харальд V и король Чарльз III / © Getty Images

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