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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Принцесса Анна в элегантном юбочном костюме приехала на рабочее мероприятие

Королевская принцесса Анна активно начала свой рабочий год.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Принцесса Анна

Принцесса Анна / © Getty Images

Принцесса Анна была запечатлена во время визита в центр The Nicky, приуроченного к 75-летию организации Manchester Jewish Community Care (MJCC) — одной из ведущих еврейских организаций региона, занимающихся вопросами социального обеспечения и благотворительности.

Эта благотворительная организация, основанная в 1951 году как «Манчестерское еврейское общество помощи слепым», за семь десятилетий трансформировалась, чтобы отвечать меняющимся потребностям еврейской общины Манчестера, и сегодня предоставляет широкий спектр услуг по уходу, поддержке и социальному обслуживанию.

Принцесса Анна / © Getty Images

Принцесса Анна / © Getty Images

Принцесса облачилась в клетчатый юбочный костюм синего цвета и клетчатую рубашку, была в коричневых перчатках и с бежевой кожаной сумкой на плечах. Обула Анна кожаные туфли тоже коричневого цвета, а образ ее дополняло золотое колье на шее и жемчужные серьги-гвоздики в ушах. Макияж и прическа на лице принцессы были лаконичными, как всегда.

Напомним, сегодня принцесса Анна и принц Уильям будут присутствовать на похоронах короля Норвегии Харальда V в Осло. Ранее, напомним, мы рассказывали, что король Чарльз не поедет на прощание с норвежским монархом из-за семейной традиции.

Король Харальд V и король Чарльз III / © Getty Images

Король Харальд V и король Чарльз III / © Getty Images

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