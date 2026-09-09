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- Общество
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Принцесса Анна в элегантном юбочном костюме приехала на рабочее мероприятие
Королевская принцесса Анна активно начала свой рабочий год.
Принцесса Анна была запечатлена во время визита в центр The Nicky, приуроченного к 75-летию организации Manchester Jewish Community Care (MJCC) — одной из ведущих еврейских организаций региона, занимающихся вопросами социального обеспечения и благотворительности.
Эта благотворительная организация, основанная в 1951 году как «Манчестерское еврейское общество помощи слепым», за семь десятилетий трансформировалась, чтобы отвечать меняющимся потребностям еврейской общины Манчестера, и сегодня предоставляет широкий спектр услуг по уходу, поддержке и социальному обслуживанию.
Принцесса облачилась в клетчатый юбочный костюм синего цвета и клетчатую рубашку, была в коричневых перчатках и с бежевой кожаной сумкой на плечах. Обула Анна кожаные туфли тоже коричневого цвета, а образ ее дополняло золотое колье на шее и жемчужные серьги-гвоздики в ушах. Макияж и прическа на лице принцессы были лаконичными, как всегда.
Напомним, сегодня принцесса Анна и принц Уильям будут присутствовать на похоронах короля Норвегии Харальда V в Осло. Ранее, напомним, мы рассказывали, что король Чарльз не поедет на прощание с норвежским монархом из-за семейной традиции.