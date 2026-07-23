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Принцесса Анна в элегантном юбочном костюме взяла в руки лопату и высадила дерево
Королевская принцесса Анна посетила сегодня графство Фермана — историческое графство на северо-западе острова Ирландия.
Сестру короля Чарльза запечатлели, когда она высадила ирландский тис во время посещения музея Касл-Арчдейл в Ирвинстауне.
Принцесса Анна была одета в бирюзовый удлиненный блейзер и юбку средней длины, а также была в синих перчатках и обута в туфли на невысоких каблуках, что помогло ей смело взять в руки лопату и высадить дерево.
Высадка деревьев – обычное и даже привычное дело для членов британской королевской семьи. Очень часто на публичных мероприятиях они это делают. Ранее мы собрали подборку фотографий членов семьи во главе с покойной королевой Елизаветой II, показав, как они занимались этим делом.