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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
61
Время на прочтение
1 мин

Принцесса Анна в элегантном юбочном костюме взяла в руки лопату и высадила дерево

Королевская принцесса Анна посетила сегодня графство Фермана — историческое графство на северо-западе острова Ирландия.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Принцесса Анна

Принцесса Анна / © Getty Images

Сестру короля Чарльза запечатлели, когда она высадила ирландский тис во время посещения музея Касл-Арчдейл в Ирвинстауне.

Принцесса Анна была одета в бирюзовый удлиненный блейзер и юбку средней длины, а также была в синих перчатках и обута в туфли на невысоких каблуках, что помогло ей смело взять в руки лопату и высадить дерево.

Принцесса Анна / © Getty Images

Принцесса Анна / © Getty Images

Высадка деревьев – обычное и даже привычное дело для членов британской королевской семьи. Очень часто на публичных мероприятиях они это делают. Ранее мы собрали подборку фотографий членов семьи во главе с покойной королевой Елизаветой II, показав, как они занимались этим делом.

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Дата публикации
Количество просмотров
61
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