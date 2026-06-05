ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
188
Время на прочтение
1 мин

Принцесса Анна в кремовом блейзере и с любимой прической была запечатлена на яхте

Королевская принцесса Анна вчера исполняла свои рабочие обязанности на новом мероприятии.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Комментарии
Принцесса Анна

Принцесса Анна / © Getty Images

Сестра короля Чарльза посетила молодежный фонд Tall Ships Youth Trust на яхте Challenger 5, где побеседовала с молодыми членами экипажа и узнала, как эта благотворительная организация помогла многим людям найти свое место и страсть в жизни.

Принцесса является сторонницей Tall Ships Youth Trust, старейшей и крупнейшей в Великобритании благотворительной организации, занимающейся развитием парусного спорта среди молодежи.

Принцесса Анна / © Getty Images

Принцесса Анна / © Getty Images

Для выхода в свет Анна выбрала бежевый блейзер в тонкую полоску и черные брюки, у нее на шее был шарф, в ушах лаконичные серьги-гвоздики, а волосы собраны в ее любимую классическую прическу «улей». Принцесса была практически без макияжа, лишь немного подчеркнула губы помадой.

Принцесса Анна / © Getty Images

Принцесса Анна / © Getty Images

Ранее принцесса в наряде в похожих оттенках посетила поминальную службу у мемориала Королевских ВВС Малеме на Крите в рамках своего королевского визита в Грецию. В этой поездке принцессу сопровождал ее муж сэр Тимоти Лоуренс.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
188
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie