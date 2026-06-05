Принцесса Анна в кремовом блейзере и с любимой прической была запечатлена на яхте

Принцесса Анна / © Getty Images

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Сестра короля Чарльза посетила молодежный фонд Tall Ships Youth Trust на яхте Challenger 5, где побеседовала с молодыми членами экипажа и узнала, как эта благотворительная организация помогла многим людям найти свое место и страсть в жизни.

Принцесса является сторонницей Tall Ships Youth Trust, старейшей и крупнейшей в Великобритании благотворительной организации, занимающейся развитием парусного спорта среди молодежи.

Принцесса Анна / © Getty Images

Для выхода в свет Анна выбрала бежевый блейзер в тонкую полоску и черные брюки, у нее на шее был шарф, в ушах лаконичные серьги-гвоздики, а волосы собраны в ее любимую классическую прическу «улей». Принцесса была практически без макияжа, лишь немного подчеркнула губы помадой.

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Принцесса Анна / © Getty Images

Ранее принцесса в наряде в похожих оттенках посетила поминальную службу у мемориала Королевских ВВС Малеме на Крите в рамках своего королевского визита в Грецию. В этой поездке принцессу сопровождал ее муж сэр Тимоти Лоуренс.

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