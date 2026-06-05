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Принцесса Анна в кремовом блейзере и с любимой прической была запечатлена на яхте
Королевская принцесса Анна вчера исполняла свои рабочие обязанности на новом мероприятии.
Сестра короля Чарльза посетила молодежный фонд Tall Ships Youth Trust на яхте Challenger 5, где побеседовала с молодыми членами экипажа и узнала, как эта благотворительная организация помогла многим людям найти свое место и страсть в жизни.
Принцесса является сторонницей Tall Ships Youth Trust, старейшей и крупнейшей в Великобритании благотворительной организации, занимающейся развитием парусного спорта среди молодежи.
Для выхода в свет Анна выбрала бежевый блейзер в тонкую полоску и черные брюки, у нее на шее был шарф, в ушах лаконичные серьги-гвоздики, а волосы собраны в ее любимую классическую прическу «улей». Принцесса была практически без макияжа, лишь немного подчеркнула губы помадой.
Ранее принцесса в наряде в похожих оттенках посетила поминальную службу у мемориала Королевских ВВС Малеме на Крите в рамках своего королевского визита в Грецию. В этой поездке принцессу сопровождал ее муж сэр Тимоти Лоуренс.