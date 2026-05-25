Принцесса Анна в луке пастельных оттенков и любимых очках появилась на новом мероприятии на Крите
Принцесса Анна посещает с визитом Грецию, а сопровождает ее в этой поездке муж сэр Тимоти Лоуренс.
На днях Ее Высочество вместе с командующим авиабазой, капитаном группы Энди Макинтайром, присутствовали на поминальной службе у мемориала Королевских ВВС Малеме на Крите в рамках королевского визита в Грецию.
Принцесса была одета в белый топ, жакет на одной пуговица и юбку песочного цвета длины до колен, а также обула нюдовые туфли на каблуках, а им в тон подобрала перчатки и клатч.
Анна дополнила свой очередной образ несколькими золотыми брошами, колье на шее, а также серьги-гвоздики, накрасила губы яркой помадой и носила любимые солнцезащитные очки от Adidas.
