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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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1 мин

Принцесса Анна в нежно-розовом аутфите посетила скачки на ипподроме в Аскоте

Королевская принцесса Анна посетила скачки Royal Ascot во второй день мероприятия.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Принцесса Анна

Принцесса Анна / © Getty Images

75-летняя принцесса Анна редко пропускает королевский Аскот, она посещала и первый день конных соревнований, где была запечатлена в карете вместе со своей новоиспеченной невесткой Харриет Сперлинг, и приезжала во второй день мероприятия.

Принцесса Анна в первій день королевского Аскота / © Getty Images

Принцесса Анна в первій день королевского Аскота / © Getty Images

Сестра короля Чарльза была одета в нежно-розовый юбочный костюм и шляпу с цветком. Под мышкой она держала небольшую кожаную сумку, была в жемчужных серьгах и с жемчужным колье на шее, а волосы собрала в свою традиционную прическу и сделала макияж.

Принцесса Анна во второй день королевского Аскота / © Getty Images

Принцесса Анна во второй день королевского Аскота / © Getty Images

Напомним, второй день Royal Ascot также посетили король Чарльз и королева Камилла. Она была одета в кремовое платье-пальто от Dior, шляпу Philip Treacy, туфли от Chanel и в руках держала сумку тоже от Dior.

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Дата публикации
Количество просмотров
90
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