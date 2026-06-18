Принцесса Анна в нежно-розовом аутфите посетила скачки на ипподроме в Аскоте

Принцесса Анна / © Getty Images

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75-летняя принцесса Анна редко пропускает королевский Аскот, она посещала и первый день конных соревнований, где была запечатлена в карете вместе со своей новоиспеченной невесткой Харриет Сперлинг, и приезжала во второй день мероприятия.

Принцесса Анна в первій день королевского Аскота / © Getty Images

Сестра короля Чарльза была одета в нежно-розовый юбочный костюм и шляпу с цветком. Под мышкой она держала небольшую кожаную сумку, была в жемчужных серьгах и с жемчужным колье на шее, а волосы собрала в свою традиционную прическу и сделала макияж.

Принцесса Анна во второй день королевского Аскота / © Getty Images

Напомним, второй день Royal Ascot также посетили король Чарльз и королева Камилла. Она была одета в кремовое платье-пальто от Dior, шляпу Philip Treacy, туфли от Chanel и в руках держала сумку тоже от Dior.

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