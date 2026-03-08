- Дата публикации
Принцесса Анна в прекрасном настроении появилась на матче регби в Эдинбурге
Принцесса Анна посетила матч Кубка шести наций среди мужчин, проводимого клубом «Шесть наций», на стадионе «Мюррейфилд» в Эдинбурге.
Королевская принцесса вручила шотландцу Сионе Туипулоту Кубок Старого Альянса после матча Кубка шести наций среди мужчин.
75-летняя принцесса присутствовала на историческом матче, в котором Шотландия одержала победу над действующими чемпионами Франции со счетом 50-40, чтобы вручить Кубок Старого Альянса.
Как покровительница Шотландского союза регби, Анна должна была поздравить команду-победителя, что и сделала. Выглядела сестра короля Чарльза очень веселой, она улыбалась и распростерла руки для объятий. Одета Анна была в синее пальто, клетчатый шарф и дополнила образ любимыми серьгами-гвоздиками.
В прошлый раз на матче королевская принцесса появилась в точно таком же образе.