Принцесса Анна в прекрасном настроении появилась на матче регби в Эдинбурге

Принцесса Анна / © Getty Images

Королевская принцесса вручила шотландцу Сионе Туипулоту Кубок Старого Альянса после матча Кубка шести наций среди мужчин.

75-летняя принцесса присутствовала на историческом матче, в котором Шотландия одержала победу над действующими чемпионами Франции со счетом 50-40, чтобы вручить Кубок Старого Альянса.

Как покровительница Шотландского союза регби, Анна должна была поздравить команду-победителя, что и сделала. Выглядела сестра короля Чарльза очень веселой, она улыбалась и распростерла руки для объятий. Одета Анна была в синее пальто, клетчатый шарф и дополнила образ любимыми серьгами-гвоздиками.

В прошлый раз на матче королевская принцесса появилась в точно таком же образе.