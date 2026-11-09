Принцесса Анна в сдержанном образе посетила концерт ко Дню памяти в Альберт-холе

Принцесса Анна / © Getty Images

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Этот концерт проходит традиционно во вторые выходные ноября и посвящен памяти погибших на войнах военнослужащих Великобритании и стран Содружества наций.

На принцессе Анне в этот вечер был одет классический черный ансамбль, состоящий из структурированного жакета и юбки с декоративной отделкой по подолу, который она дополнила брошью в виде трех красных маков, и еще несколькими брошами на груди. У нее в ушах были золотые серьги с жемчугом, а на шее ожерелье из жемчуга из трех нитей. Также принцесса сделала свою фирменную прическу «улей» и нанесла блеск на губы.

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Принцесса Анна / © Getty Images

На следующий день королевская семья собралась на Национальную церемонию почтения памяти погибших возле Кенотафа в Лондоне. Там королевская принцесса возложила венок в память о погибших воинах, присоединившись к своему брату королю Чарльзу и племяннику принцу Уильяму.

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Принцесса Анна / © Associated Press

На мероприятии Анна появилась в двубортном военном пальто с золотыми пуговицами и погонами на плечах, в фуражке с белым верхом и строгих классических черных брюках. На лацкане ее мундира был приколот традиционный красный мак в память о павших.

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