- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 15
- Время на прочтение
- 1 мин
Принцесса Анна в сдержанном образе посетила концерт ко Дню памяти в Альберт-холе
Принцесса Анна вместе с королем Чарльзом и королевой Камиллой посетила в выходные концерт памяти в Королевском Альберт-холле в Лондоне.
Этот концерт проходит традиционно во вторые выходные ноября и посвящен памяти погибших на войнах военнослужащих Великобритании и стран Содружества наций.
На принцессе Анне в этот вечер был одет классический черный ансамбль, состоящий из структурированного жакета и юбки с декоративной отделкой по подолу, который она дополнила брошью в виде трех красных маков, и еще несколькими брошами на груди. У нее в ушах были золотые серьги с жемчугом, а на шее ожерелье из жемчуга из трех нитей. Также принцесса сделала свою фирменную прическу «улей» и нанесла блеск на губы.
На следующий день королевская семья собралась на Национальную церемонию почтения памяти погибших возле Кенотафа в Лондоне. Там королевская принцесса возложила венок в память о погибших воинах, присоединившись к своему брату королю Чарльзу и племяннику принцу Уильяму.
На мероприятии Анна появилась в двубортном военном пальто с золотыми пуговицами и погонами на плечах, в фуражке с белым верхом и строгих классических черных брюках. На лацкане ее мундира был приколот традиционный красный мак в память о павших.