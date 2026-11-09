ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
15
Время на прочтение
1 мин

Принцесса Анна в сдержанном образе посетила концерт ко Дню памяти в Альберт-холе

Принцесса Анна вместе с королем Чарльзом и королевой Камиллой посетила в выходные концерт памяти в Королевском Альберт-холле в Лондоне.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Принцесса Анна

Принцесса Анна / © Getty Images

Этот концерт проходит традиционно во вторые выходные ноября и посвящен памяти погибших на войнах военнослужащих Великобритании и стран Содружества наций.

На принцессе Анне в этот вечер был одет классический черный ансамбль, состоящий из структурированного жакета и юбки с декоративной отделкой по подолу, который она дополнила брошью в виде трех красных маков, и еще несколькими брошами на груди. У нее в ушах были золотые серьги с жемчугом, а на шее ожерелье из жемчуга из трех нитей. Также принцесса сделала свою фирменную прическу «улей» и нанесла блеск на губы.

Принцесса Анна / © Getty Images

Принцесса Анна / © Getty Images

На следующий день королевская семья собралась на Национальную церемонию почтения памяти погибших возле Кенотафа в Лондоне. Там королевская принцесса возложила венок в память о погибших воинах, присоединившись к своему брату королю Чарльзу и племяннику принцу Уильяму.

Принцесса Анна / © Associated Press

Принцесса Анна / © Associated Press

На мероприятии Анна появилась в двубортном военном пальто с золотыми пуговицами и погонами на плечах, в фуражке с белым верхом и строгих классических черных брюках. На лацкане ее мундира был приколот традиционный красный мак в память о павших.

Связанные темы
Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie