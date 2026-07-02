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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
109
Время на прочтение
1 мин

Принцесса Анна в синем лаконичном платье и жемчужных украшениях появилась на мероприятии во Франции

Британская принцесса Анна возложила венок в честь 110-й годовщины битвы на Сомме в Первой мировой войне, в Типвале, на севере Франции, где она находится с визитом.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Принцесса Анна

Принцесса Анна / © Getty Images

Принцесса выбрала для этого выхода синее платье длины чуть ниже колен, которое сочетала с коротким синим жакетом, голубым шарфом с бахромой, синими высокими перчатками и синими кожаными туфлями. Анна собрала волосы в прическу-улей, которую всегда носит, надела жемчужное колье на шею и жемчужные серьги в уши. На жакете у принцессы было пришпилено две броши, а губы она накрасила красной помадой.

Принцесса Анна / © Getty Images

Принцесса Анна / © Getty Images

Ранее королевская принцесса появилась на садовой вечеринке в Шотландии, которую посетила с королем Чарльзом и королевой Камиллой, а также младшим братом принцем Эдвардом.

Принцесса Анна / © Getty Images

Принцесса Анна / © Getty Images

Вечеринка прошла в Холлирудском дворце в Эдинбурге. Там она появилась в любимом красном кашемировом пальто в принт в виде растений и птиц от бренда Shibumi, которое носила уже много раз.

Принцесса Анна / © Getty Images

Принцесса Анна / © Getty Images

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Дата публикации
Количество просмотров
109
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