Принцесса Анна в синем лаконичном платье и жемчужных украшениях появилась на мероприятии во Франции

Принцесса Анна / © Getty Images

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Принцесса выбрала для этого выхода синее платье длины чуть ниже колен, которое сочетала с коротким синим жакетом, голубым шарфом с бахромой, синими высокими перчатками и синими кожаными туфлями. Анна собрала волосы в прическу-улей, которую всегда носит, надела жемчужное колье на шею и жемчужные серьги в уши. На жакете у принцессы было пришпилено две броши, а губы она накрасила красной помадой.

Принцесса Анна / © Getty Images

Ранее королевская принцесса появилась на садовой вечеринке в Шотландии, которую посетила с королем Чарльзом и королевой Камиллой, а также младшим братом принцем Эдвардом.

Принцесса Анна / © Getty Images

Вечеринка прошла в Холлирудском дворце в Эдинбурге. Там она появилась в любимом красном кашемировом пальто в принт в виде растений и птиц от бренда Shibumi, которое носила уже много раз.

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Принцесса Анна / © Getty Images

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