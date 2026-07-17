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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
34
Время на прочтение
1 мин

Принцесса Анна в цветочном платье с V-образным вырезом посетила мероприятие в Бангкоке

Королевская принцесса продолжает свое путешествие.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Принцесса Анна

Принцесса Анна / © Getty Images

Принцесса Анна в сопровождении своего мужа, вице-адмирала сэра Тимоти Лоуренса, посещает мероприятие «Играй ради перемен», спонсируемое организацией Save The Children и фондом футбольного клуба «Ливерпуль», в школе Чумчонмубанпаттана в Бангкоке во время своего визита в Таиланд.

Принцесса Анна / © Getty Images

Принцесса Анна / © Getty Images

В этот раз мы увидели Ее Высочество на публике в темно-синем платье с V-образным вырезом на декольте и мелким цветочным принтом, сочетая его с туфлями-лодочками, сумкой, перчатками и жемчужными украшениями.

Принцесса Анна / © Getty Images

Принцесса Анна / © Getty Images

Также днем ранее публика видела принцессу в другом темном образе, когда она встречалась с премьер-министром Таиланда Анутином Чарнвиракулом в Доме правительства в Бангкоке. Сестра короля Чарльза продолжает быть приверженцем устойчивой моды и носит наряды, которые находятся в ее гардеробе уже много лет.

Принцесса Анна и Анутин Чарнвиракул / © Getty Images

Принцесса Анна и Анутин Чарнвиракул / © Getty Images

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
34
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