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Принцесса Анна в удлиненном жакете и юбке в клетку посетила спортивное мероприятие
Королевская принцесса Анна посетила соревнования по конному спорту Defender Burghley Horse Trials 2026, которые проходят недалеко от Стамфорда.
Принцесса встретилась с Джеммой Стивенс, победительницей соревнований Defender Burghley Horse Trials, в Бергли-Хаусе.
76-летняя принцесса Анна надела для такого случая белую рубашку и удлиненный оливковый жакет в сочетании с клетчатой прямой юбкой длины до колен, и обула туфли на невысоких каблуках. Она собрала волосы в свою фирменную прическу «улей», надела золотые серьги-гвоздики и прикрепила брошь в виде лошади на грудь.
Напомним, принцесса Анна 9 сентября присоединится к принцу Уильяма в поездке в Норвегию на похороны короля Харальда V. Ранее мы рассказывали из-за какой семейной традиции это мероприятие пропустит король Чарльз.