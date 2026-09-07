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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Принцесса Анна в удлиненном жакете и юбке в клетку посетила спортивное мероприятие

Королевская принцесса Анна посетила соревнования по конному спорту Defender Burghley Horse Trials 2026, которые проходят недалеко от Стамфорда.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Принцесса Анна

Принцесса Анна / © Getty Images

Принцесса встретилась с Джеммой Стивенс, победительницей соревнований Defender Burghley Horse Trials, в Бергли-Хаусе.

76-летняя принцесса Анна надела для такого случая белую рубашку и удлиненный оливковый жакет в сочетании с клетчатой прямой юбкой длины до колен, и обула туфли на невысоких каблуках. Она собрала волосы в свою фирменную прическу «улей», надела золотые серьги-гвоздики и прикрепила брошь в виде лошади на грудь.

Принцесса Анна / © Getty Images

Принцесса Анна / © Getty Images

Напомним, принцесса Анна 9 сентября присоединится к принцу Уильяма в поездке в Норвегию на похороны короля Харальда V. Ранее мы рассказывали из-за какой семейной традиции это мероприятие пропустит король Чарльз.

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