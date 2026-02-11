Принцесса Анна в яркой куртке и солнцезащитных очках появилась на трибунах Олимпийских игр

Принцесса Анна и Ева Мюрхед / © Getty Images

Вчера, принцесса Анна вместе с руководителем делегации сборной Великобритании Евой Мюрхед, наблюдали за матчем за бронзовые медали в смешанных парных соревнованиях по керлингу между Великобританией и Италией на Олимпийском стадионе по керлингу в Кортине в четвертый день зимних Олимпийских игр 2026.

Одета принцесса была в синюю олимпийскую куртку, волосы собрала в традиционную прическу и надела солнцезащитные очки, но не те от Adidas, которые носит уже больше двадцати лет.

Несколькими днями ранее принцесса была замечена в шапке-бини и другой удлиненной олимпийской куртке, она также носила золотые серьги-гвоздики.

