Принцесса Анна в яркой куртке и солнцезащитных очках появилась на трибунах Олимпийских игр
Ее королевское Высочество посещает Олимпийские игры в Италии и уже не впервые была замечена на публике.
Вчера, принцесса Анна вместе с руководителем делегации сборной Великобритании Евой Мюрхед, наблюдали за матчем за бронзовые медали в смешанных парных соревнованиях по керлингу между Великобританией и Италией на Олимпийском стадионе по керлингу в Кортине в четвертый день зимних Олимпийских игр 2026.
Одета принцесса была в синюю олимпийскую куртку, волосы собрала в традиционную прическу и надела солнцезащитные очки, но не те от Adidas, которые носит уже больше двадцати лет.
Несколькими днями ранее принцесса была замечена в шапке-бини и другой удлиненной олимпийской куртке, она также носила золотые серьги-гвоздики.