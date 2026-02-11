ТСН в социальных сетях

Общество
79
1 мин

Принцесса Анна в яркой куртке и солнцезащитных очках появилась на трибунах Олимпийских игр

Ее королевское Высочество посещает Олимпийские игры в Италии и уже не впервые была замечена на публике.

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцесса Анна и Ева Мюрхед

Принцесса Анна и Ева Мюрхед / © Getty Images

Вчера, принцесса Анна вместе с руководителем делегации сборной Великобритании Евой Мюрхед, наблюдали за матчем за бронзовые медали в смешанных парных соревнованиях по керлингу между Великобританией и Италией на Олимпийском стадионе по керлингу в Кортине в четвертый день зимних Олимпийских игр 2026.

Одета принцесса была в синюю олимпийскую куртку, волосы собрала в традиционную прическу и надела солнцезащитные очки, но не те от Adidas, которые носит уже больше двадцати лет.

Принцесса Анна и Ева Мюрхед / © Getty Images

Принцесса Анна и Ева Мюрхед / © Getty Images

Несколькими днями ранее принцесса была замечена в шапке-бини и другой удлиненной олимпийской куртке, она также носила золотые серьги-гвоздики.

Принцесса Анна / © Getty Images

Принцесса Анна / © Getty Images

