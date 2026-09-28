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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Принцесса Анна впервые появилась на публике после смерти своего тестя

Королевская принцесса Анна встретилась сегодня с тренером английской сборной по регби сэром Кевином Синфилдом в рамках его проекта «7 за 7».

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Принцесса Анна

Принцесса Анна / © Getty Images

Принцесса Анна, как королевская покровительница Ассоциации по борьбе с боковым амиотрофическим склерозом, встретилась сегодня с тренером английской команды по регби сэром Кевином Синфилдом в рамках его благотворительного забега «7 in 7 Challenge» на легкоатлетическом стадионе Йоркского университета.

На этой встрече принцесса появилась в синем пальто и светлой юбке из твида, в синих перчатках и с пестрым платком на шее. Она дополнила деловой образ своей фирменной прической, надела жемчужные серьги-гвоздики и подчеркнула губы нежным розовым блеском. Выглядела Анна, как всегда элегантно и сдержанно.

Принцесса Анна / © Getty Images

Принцесса Анна / © Getty Images

Это первый выход принцессы в свет после того, как стало известно о том, что умер ее тесть — Фил Тиндалл.

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