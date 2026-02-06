ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
141
Время на прочтение
1 мин

Принцесса Анна встретилась с Донателлой Версаче на приеме в консульстве накануне старта Олимпиады

Принцесса Анна посетила прием в Генеральном консульстве Великобритании в Милане в преддверии открытия зимних Олимпийских игр.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцесса Анна и Донателла Версаче

Принцесса Анна и Донателла Версаче / © Getty Images

Бывшая олимпийская чемпионка по конному спорту — королевская принцесса — встретилась на мероприятии с итальянским модельером Донателлой Версаче.

Ранее принцесса Анна посетила заседание членов Международного олимпийского комитета (МОК), одним из которых она является, а после присутствовала на приеме.

Принцесса Анна и Донателла Версаче / © Getty Images

Принцесса Анна и Донателла Версаче / © Getty Images

Ее королевское Высочество была в сером деловом костюме, с платком на шее и в золотых миниатюрных серьгах. А Донателла Версаче надела черное платье, сидящее по фигуре, дополнив образ серьгами-висюльками с камнями и массивным украшением на шее.

Принцесса Анна в Милане / © Getty Images

Принцесса Анна в Милане / © Getty Images

Напомним, торжественная церемония открытия XXV зимней Олимпиады состоится 6 февраля.

Дата публикации
Количество просмотров
141
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie