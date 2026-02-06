- Дата публикации
Принцесса Анна встретилась с Донателлой Версаче на приеме в консульстве накануне старта Олимпиады
Принцесса Анна посетила прием в Генеральном консульстве Великобритании в Милане в преддверии открытия зимних Олимпийских игр.
Бывшая олимпийская чемпионка по конному спорту — королевская принцесса — встретилась на мероприятии с итальянским модельером Донателлой Версаче.
Ранее принцесса Анна посетила заседание членов Международного олимпийского комитета (МОК), одним из которых она является, а после присутствовала на приеме.
Ее королевское Высочество была в сером деловом костюме, с платком на шее и в золотых миниатюрных серьгах. А Донателла Версаче надела черное платье, сидящее по фигуре, дополнив образ серьгами-висюльками с камнями и массивным украшением на шее.
Напомним, торжественная церемония открытия XXV зимней Олимпиады состоится 6 февраля.