Принцесса Анна встретилась с Донателлой Версаче на приеме в консульстве накануне старта Олимпиады

Принцесса Анна и Донателла Версаче / © Getty Images

Бывшая олимпийская чемпионка по конному спорту — королевская принцесса — встретилась на мероприятии с итальянским модельером Донателлой Версаче.

Ранее принцесса Анна посетила заседание членов Международного олимпийского комитета (МОК), одним из которых она является, а после присутствовала на приеме.

Ее королевское Высочество была в сером деловом костюме, с платком на шее и в золотых миниатюрных серьгах. А Донателла Версаче надела черное платье, сидящее по фигуре, дополнив образ серьгами-висюльками с камнями и массивным украшением на шее.

Принцесса Анна в Милане / © Getty Images

Напомним, торжественная церемония открытия XXV зимней Олимпиады состоится 6 февраля.