Принцесса Анна выбрала скромный образ для нового выхода, и совсем не удивила публику

Принцесса Анна и Анутин Чарнвиракул / © Getty Images

Реклама

Ее Высочество была запечатлена во время аудиенции с премьер-министром Таиланда Анутином Чарнвиракулом в Доме правительства в Бангкоке во время своего визита в Таиланд.

Королевская принцесса была облачена в скромный наряд – черное платье с длинными рукавами, высокие перчатки и обута в туфли на невысоких каблуках. Рядом с ее стулом, в котором сидела Анна, стояла ее небольшая кожаная сумка. Также свой скромный аутфит принцесса дополнила нитями жемчуга на шее, жемчужными серьгами и брошью, которая также была из жемчужных камней. Ее прическа была классической – традиционный и любимый Анной «улей» на голове, а дополняла его насыщенного оттенка помада на губах.

Принцесса Анна и Анутин Чарнвиракул / © Getty Images

Ранее принцесса уже появлялась на публике в жакете цвета овсянки и коричневой юбки. Ее гардероб по-прежнему остается лаконичным и скромным, отражает приверженность принцессы к устойчивой моде.

Реклама

Напомним, ранее мы показывали, какие наряды принцесса Анна любит носить годами.

Новости партнеров