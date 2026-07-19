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Принцесса Анна вышла на красную дорожку в вечернем платье и туфлях на каблуках
Принцесса Анна встретилась с послом Великобритании в Таиланде.
Марк Гудинг, кавалер Ордена Британской империи и королевская принцесса посетили гала-представлением в Национальном театре Таиланда в Бангкоке, во время поездки Ее Высочества в страну.
Принцесса Анна облачилась в этот вечер в темно-синее вечернее платье с V-образным декольте и кружевной отделкой на подоле, сверху набросила черный платок и обула черные туфли-лодочки на невысоких каблуках. Вечерний аутфит принцессы дополняло жемчужное ожерелье и серьги из жемчуга в ушах, а также классическая прическа и макияж на лице с акцентом на губы.
Ранее, напомним, принцесса Анна выбрала красное платье для своего визита на выставку. Она находится в этой поездке вместе с мужем сэром Тимоти Лоуренсом.