Принцесса Анна вышла на красную дорожку в вечернем платье и туфлях на каблуках

Принцесса Анна / © Getty Images

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Марк Гудинг, кавалер Ордена Британской империи и королевская принцесса посетили гала-представлением в Национальном театре Таиланда в Бангкоке, во время поездки Ее Высочества в страну.

Принцесса Анна облачилась в этот вечер в темно-синее вечернее платье с V-образным декольте и кружевной отделкой на подоле, сверху набросила черный платок и обула черные туфли-лодочки на невысоких каблуках. Вечерний аутфит принцессы дополняло жемчужное ожерелье и серьги из жемчуга в ушах, а также классическая прическа и макияж на лице с акцентом на губы.

Марк Гудинг и принцесса Анна / © Getty Images

Ранее, напомним, принцесса Анна выбрала красное платье для своего визита на выставку. Она находится в этой поездке вместе с мужем сэром Тимоти Лоуренсом.

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