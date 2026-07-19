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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
52
Время на прочтение
1 мин

Принцесса Анна вышла на красную дорожку в вечернем платье и туфлях на каблуках

Принцесса Анна встретилась с послом Великобритании в Таиланде.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Принцесса Анна

Принцесса Анна / © Getty Images

Марк Гудинг, кавалер Ордена Британской империи и королевская принцесса посетили гала-представлением в Национальном театре Таиланда в Бангкоке, во время поездки Ее Высочества в страну.

Принцесса Анна облачилась в этот вечер в темно-синее вечернее платье с V-образным декольте и кружевной отделкой на подоле, сверху набросила черный платок и обула черные туфли-лодочки на невысоких каблуках. Вечерний аутфит принцессы дополняло жемчужное ожерелье и серьги из жемчуга в ушах, а также классическая прическа и макияж на лице с акцентом на губы.

Марк Гудинг и принцесса Анна / © Getty Images

Марк Гудинг и принцесса Анна / © Getty Images

Ранее, напомним, принцесса Анна выбрала красное платье для своего визита на выставку. Она находится в этой поездке вместе с мужем сэром Тимоти Лоуренсом.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
52
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