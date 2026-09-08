Принц Константин, принцесса Беатрикс и король Виллем-Александр / © Getty Images

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Принц Константин Нидерландский, а также его брат король Виллем-Александр и их мать — принцесса Беатрикс были запечатлены рядом с памятником Клаусу фон Амсбергу во время визита в Хитцакер.

Муж королевы Нидерландов Беатрикс был немецким аристократом, с 1980 — принц-консорт Нидерландов, после свадьбы титуловался Его королевское Высочество принц Нидерландов Клаус.

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Принц Константин, принцесса Беатрикс и король Виллем-Александр / © Getty Images

88-летняя Беатрикс надела пестрый цветочный жакет, украшенный бантом и синие прямые брюки со стрелками, а обута была в черные туфли из лаковой кожи и замшевыми вставками на невысоких каблуках. Образ она дополнила крупными цветочными серьгами в ушах, колье на шее, браслетом и ярким макияжем.

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Принц Кристиан надел в синий костюм, голубую рубашку и пестрый синий галстук, а его брат король Виллем-Александр также надел синий костюм в полоску, белую рубашку и желтый галстук.

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