Принцесса Беатрис и ее муж Эдоардо отпраздновали первый день рождения младшей дочери Афины
Афине Элизабет Роуз Мапелли Моцци 22 января исполнился 1 год.
Афина — младшая дочь принцессы Беатрис и ее мужа Эдоардо Мапелли Моцци, она родилась недоношенной в 2025 году. Букингемский дворец первоначально объявил о предполагаемой дате родов Беатрис в начале весны, но Сиенна родилась на целый месяц раньше срока.
Ее мать принцесса Беатрис позже поделилась своими размышлениями о преждевременном появлении на свет дочери в редком эссе для британского Vogue.
«Ничто не может подготовить вас к моменту, когда вы понимаете, что ваш ребенок родится раньше срока. Вы практически ничего не можете контролировать», — писала принцесса в статье, опубликованной в марте 2025 года. «Родится ли она здоровой? Будут ли осложнения? Как вы будете совмещать семейную жизнь с заботой о безопасности и здоровье маленького человечка?».
Племянница короля Чарльза рассказала, что она «многому научилась за время этой беременности» и с самого начала понимала, что ей «нужно подготовиться к преждевременным родам«.
«Афина родилась здоровой, на несколько недель раньше срока», — написала Беатрис, вспоминая, что ее дочь «была такой крошечной, что потребовалось больше нескольких недель, чтобы высохли слезы облегчения, и чтобы жизнь с нашим здоровым ребенком стала реальностью».
Позже Беатрис поблагодарила свою медицинскую команду в больнице Челси и Вестминстера за оказанную помощь и объявила о своем новом покровительстве организации Borne — британской благотворительной организации, занимающейся медицинскими исследованиями и стремящейся положить конец преждевременным родам.
Беатрис и Эдоардо являются также родителями 4-летней дочери Сиенны и 9-летнего сына Кристофера Вулфа от предыдущих отношений Эдоардо. К сожалению, они не поделились новой фотографией Афины в день ее рождения.