Принцесса Беатрис и ее муж Эдоардо отпраздновали первый день рождения младшей дочери Афины

Эдоардо Мапелли-Моцци и принцесса Беатрис с Сиенной / © Getty Images

Реклама

Афина — младшая дочь принцессы Беатрис и ее мужа Эдоардо Мапелли Моцци, она родилась недоношенной в 2025 году. Букингемский дворец первоначально объявил о предполагаемой дате родов Беатрис в начале весны, но Сиенна родилась на целый месяц раньше срока.

Ее мать принцесса Беатрис позже поделилась своими размышлениями о преждевременном появлении на свет дочери в редком эссе для британского Vogue.

Принцесса Беатрис с маленькой дочерью

«Ничто не может подготовить вас к моменту, когда вы понимаете, что ваш ребенок родится раньше срока. Вы практически ничего не можете контролировать», — писала принцесса в статье, опубликованной в марте 2025 года. «Родится ли она здоровой? Будут ли осложнения? Как вы будете совмещать семейную жизнь с заботой о безопасности и здоровье маленького человечка?».

Реклама

Племянница короля Чарльза рассказала, что она «многому научилась за время этой беременности» и с самого начала понимала, что ей «нужно подготовиться к преждевременным родам«.

«Афина родилась здоровой, на несколько недель раньше срока», — написала Беатрис, вспоминая, что ее дочь «была такой крошечной, что потребовалось больше нескольких недель, чтобы высохли слезы облегчения, и чтобы жизнь с нашим здоровым ребенком стала реальностью».

Новорожденная Афина Мапелли-Моцци, январь 2025 года / © Instagram британской королевской семьи

Позже Беатрис поблагодарила свою медицинскую команду в больнице Челси и Вестминстера за оказанную помощь и объявила о своем новом покровительстве организации Borne — британской благотворительной организации, занимающейся медицинскими исследованиями и стремящейся положить конец преждевременным родам.

Принцесса Беатрис / © Getty Images

Беатрис и Эдоардо являются также родителями 4-летней дочери Сиенны и 9-летнего сына Кристофера Вулфа от предыдущих отношений Эдоардо. К сожалению, они не поделились новой фотографией Афины в день ее рождения.

Реклама