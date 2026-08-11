Принцесса Беатрис отказалась от громкой вечеринки в свой день рождения: в чем была причина

Принцесса Беатрис / © Associated Press

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Старшая дочь опозоренного бывшего герцога Йоркского и Сары Фергюсон, по понятным причинам, отошла от внимания общественности после того, как всплыли подробности связей ее родителей с сексуальным преступником Джеффри Эпштейном.

Несмотря на то, что ранее принцесса использовала свой публичный образ для поддержки близких ей дел, таких как благотворительные организации, помогающие людям с дислексией, она оставалась в тени, поскольку внимание к семье Йорков все еще пристально.

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Принцесса Беатрис / © Associated Press

Инсайдер из королевской семьи рассказал, как именно Беатрис провела свой день рождения, после прошедших напряженных 12 месяцев.

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В интервью газете The Sun инсайдер из королевской семьи сказал: «Не ждите больших торжеств. В этом году день рождения был на удивление скромным. Раньше Беатрис любила пышные праздники. Она была душой компании. Но как можно праздновать, когда имя твоей семьи ежедневно порочат? Временами она была очень расстроена. Не было никаких торжественных мероприятий, только небольшая встреча с ее мужем Эдоардо и детьми. Это очень печальная ситуация».

Принцесса Беатрис с мужем Эдоардо / © Instagram Эдоардо Мапелли-Моцци

Напомним, муж Беатрис, Эдоардо Мапелли-Моцци, опубликовал в социальных сетях серию фотографий, отдав дань уважения своей жене, назвав ее «прекрасной» и «потрясающей».

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