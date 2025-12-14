Принцесса Беатрис покрестила младшую дочь: папарацци сделали фото

Принцесса Беатрис / © Associated Press

Церемония была приватной и состоялась в Королевской часовне Сент-Джеймсского дворца. Фотографам не удалось сделать снимков семьи на самом мероприятии, но журналисты Daily Mail поделились фото Беатрис и ее мужа Эдоардо, когда она вместе с другими гостями направлялись на вечеринку после крещения.

Счастливая пара была замечена выходящей из такси в Мэрилебоне, держа в руках, по всей видимости, праздничный торт. Они направлялись в паб после крещения своей дочери Афины.

Среди гостей был певец Джеймс Блант — друг семьи, а также крестный Афины. А вот родителей принцессы Беатрис — Эндрю Маунтбаттен-Виндзора и Сары Фергюсон замечено не было, хотя известно, что на самом крещении внучки они присутствовали.

По имеющейся информации, король Чарльз III был приглашен, но не присутствовал — хотя у него не было официальных мероприятий в этот день. А принцесса Анна не смогла пойти, так как посещала Королевскую военную академию Сандхерст в Кэмберли в Беркшире.

Напомним, 10-месячная Афина — второй ребенок принцессы Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци. Малышка родилась преждевременно в январе 2025 года.