Принцесса Беатрис покрестила младшую дочь: папарацци сделали фото
В пятницу принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци покрестили свою младшую дочь Афину.
Церемония была приватной и состоялась в Королевской часовне Сент-Джеймсского дворца. Фотографам не удалось сделать снимков семьи на самом мероприятии, но журналисты Daily Mail поделились фото Беатрис и ее мужа Эдоардо, когда она вместе с другими гостями направлялись на вечеринку после крещения.
Счастливая пара была замечена выходящей из такси в Мэрилебоне, держа в руках, по всей видимости, праздничный торт. Они направлялись в паб после крещения своей дочери Афины.
Среди гостей был певец Джеймс Блант — друг семьи, а также крестный Афины. А вот родителей принцессы Беатрис — Эндрю Маунтбаттен-Виндзора и Сары Фергюсон замечено не было, хотя известно, что на самом крещении внучки они присутствовали.
По имеющейся информации, король Чарльз III был приглашен, но не присутствовал — хотя у него не было официальных мероприятий в этот день. А принцесса Анна не смогла пойти, так как посещала Королевскую военную академию Сандхерст в Кэмберли в Беркшире.
Напомним, 10-месячная Афина — второй ребенок принцессы Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци. Малышка родилась преждевременно в январе 2025 года.