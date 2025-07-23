Принцесса Беатрис / © Associated Press

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На днях было объявлено, что Беатрис станет новым королевским покровителем организации Chartered College of Teaching.

«Для меня влияние учителей на формирование жизни и преобразование будущего делает их одной из самых достойных и уважаемых профессий», — заявила 36-летняя принцесса Беатрис. «Я страстно верю в важнейшую роль, которую учителя играют каждый день, и не понаслышке знаю, какое влияние может оказать отличное преподавание на ребенка и его семью», — сказала принцесса.

Принц Филипп, герцог Эдинбургский / © Associated Press

Этот патронат имеет особое значение, поскольку ранее его осуществлял покойный дед Беатрис, принц Филипп.

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«Для меня большая честь занять пост покровителя Королевского колледжа педагогики, который ранее занимал мой дедушка. Я очень рада поддержать миссию колледжа — продвигать высочайшее качество преподавания и отмечать вклад этой удивительной профессии», — добавила принцесса в своем заявлении, пишет журнал People.

Принцесса Беатрис / © Getty Images

Королевский колледж педагогических наук был основан в 1846 году и зарегистрирован в качестве королевской хартии королевой Викторией в 1849 году. Общество, в которое входят более 42 000 членов по всему миру, называет своей целью «содействие качественному обучению, а также совершенствованию и признанию искусства, науки и практики преподавания на благо общества.

Колледж также опубликовал заявление, в котором объявил о том, что Беатрис станет новым королевским покровителем.

На странице X колледж опубликовал заявление, написав: «Принцесса Беатрис продемонстрировала сильную поддержку образования, работая с Big Change и другими организациями. Ее покровительство поможет поднять профессию на новый уровень и поддержит нашу миссию по поддержке учителей».

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