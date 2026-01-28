ТСН в социальных сетях

Принцесса Беатрис с дочерью приехала на встречу к отцу Эндрю в Royal Lodge — дом, который он вскоре должен покинуть

Принцесса Беатрис и ее старшая дочь Сиенна провели время с Эндрю Маунтбаттен-Виндзором на территории Виндзорского замка.

Эндрю и принцесса Беатрис

Эндрю и принцесса Беатрис / © Getty Images

Беатрис привезла 4-летнюю внучку Сиенну к своему отцу, ее дедушке, чтобы вместе показаться на лошадях по территории Виндзорского замка.

Семья провела более 45 минут, наслаждаясь отдыхом в Хоум-парке в тени Виндзорского замка. Предполагается, что Беатрис и Сиенна также провели время в Royal Lodge, который Эндрю и его бывшая жена Сара Фергюсон вскоре покинут.

Бывший принц Эндрю с дочерьми Евгенией и Беатрис / © Associated Press

Бывший принц Эндрю с дочерьми Евгенией и Беатрис / © Associated Press

Этот визит состоялся после того, как Беатрис и Евгения проигнорировали родителей на Рождество, отдав предпочтение посещению церкви в Сандрингеме с остальными членами королевской семьи. Вероятно, принцесса приехала не просто проведать изгнанного отца, а также выразить ему свою поддержку, пишет express.

Принцесса Беатрис с мужем Эдоардо в Сандрингеме на Рождество / © Getty Images

Принцесса Беатрис с мужем Эдоардо в Сандрингеме на Рождество / © Getty Images

Напомним, на прошлой неделе Эндрю совершил поездку на ферму Марш, чтобы осмотреть свой новый дом. Предполагается, что Эндрю полностью освободит Royal Lodge до своего дня рождения 19 февраля, когда ключи от него будут возвращены королю Чарльзу.

