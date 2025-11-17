- Дата публикации
Принцесса Беатрис сделала душераздирающее заявление: что сказала племянница короля Чарльза
Принцесса Беатрис сделала душераздирающее признание о своей младшей дочери — Афине Мапелли-Моцци.
С недавних пор принцесса Йоркская возглавляет кампанию благотворительной организации Borne, занимающейся исследованиями преждевременных родов в подкасте которой она приняла участие в преддверии Всемирного дня недоношенных детей.
Во время беседы Беатрис сделала мощное заявление по вопросу, который особенно близок ее сердцу. Молодая мать рассказала о том, насколько «невероятно одинокими» могут быть преждевременные роды, присоединившись к призывам к расширению исследований и поддержке недоношенных детей.
Принцесса Беатрис родила малышку Афину на несколько недель раньше срока, 22 января 2025 года. А в марте 2025 года племянница короля Чарльза была назначена покровительницей организации Borne.
В специальном выпуске подкаста она сказала: «Я думаю, что очень часто, особенно будучи мамами, мы проводим свою жизнь, чувствуя, что мы должны быть идеальными. Иногда, когда вы сталкиваетесь с моментом, когда узнаете, что ваш ребенок родится немного раньше времени, вы можете испытывать невероятное одиночество. И даже сейчас, общаясь с некоторыми мамами, которые знают о моей работе с Borne, они испытывают это чувство, своего рода, некоего облегчения, меняющего жизнь, которое может прийти, когда знаешь, что есть организация, которая поддерживает исследования и отвечает на вопросы», — сказала принцесса, цитирует ее слова издание express.
На прошлой неделе Беатрис, являющаяся покровительницей Borne, посетила исследовательские лаборатории благотворительной организации в госпитале Челси и Вестминстера в Лондоне в рамках кампании «Каждая неделя имеет значение».
Беатрис должна была родить дочь ранней весной, а в декабре врачи посоветовали ей не ездить на дальние расстояния. Она присоединилась к королевской семье в церкви в Сандрингеме в Рождество, изменив свои планы поездки и отказавшись от проведения праздничного периода за границей. По сообщениям, врачи предупредили о возможности преждевременного рождения дочери.
Напомним, первая дочь принцессы — Сиенна Мапелли-Моцци — родилась в срок в сентябре 2021 года.