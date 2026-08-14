ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
60
Время на прочтение
1 мин

Принцесса Беатрис сходила на прощание с экс-бойфрендом ее матери Сары Фергюсон

Принцесса Беатрис была замечена сегодня на поминальной службе в церкви Святого Джеймса в Севенхэмптоне, посвященной памяти Падди МакНэлли, с которым когда-то состояла в отношениях мать принцессы – Сара Фергюсон.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Принцесса Беатрис

Принцесса Беатрис / © Associated Press

38-летняя принцесса была замечена в церкви Святого Джеймса в Севенхэмптоне, Суиндон, на поминальной службе, а фотографии Беатрис опубликовал журнал Hello!.

Считается, что она представляла интересы своей матери Сары Фергюсон, которая оставалась близкой подругой Пэдди после их отношений в 1980-х годах, но которая в последние месяцы вела довольно замкнутый образ жизни и находится сейчас в Швейцарии.

Сара Фергюсон. / © Associated Press

Сара Фергюсон. / © Associated Press

Беатрис была одета в темное платье-миди, туфли на каблуках, а в руках несла сумку, волосы принцессы были распущены, а макияж на лице был достаточно скромным.

Небольшие похороны прошли в узком кругу семьи за городом. Предполагается, что Беатрис прибыла на похороны по частной дороге из соседнего поместья, ее муж Эдоардо Мапелли-Моцци не сопровождал жену.

Принцесса Беатрис с мужем Эдоардо Мапелли-Моцци / © Getty Images

Принцесса Беатрис с мужем Эдоардо Мапелли-Моцци / © Getty Images

Напомним, в июле 2026 года стало известно, что Падди МакНэлли скончался в возрасте 88 лет. Он был богатым магнатом с опытом работы автогонщиком. С Сарой Фергюсон они поддерживали связь до конца его жизни.

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie