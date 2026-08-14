Принцесса Беатрис сходила на прощание с экс-бойфрендом ее матери Сары Фергюсон

Принцесса Беатрис / © Associated Press

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38-летняя принцесса была замечена в церкви Святого Джеймса в Севенхэмптоне, Суиндон, на поминальной службе, а фотографии Беатрис опубликовал журнал Hello!.

Считается, что она представляла интересы своей матери Сары Фергюсон, которая оставалась близкой подругой Пэдди после их отношений в 1980-х годах, но которая в последние месяцы вела довольно замкнутый образ жизни и находится сейчас в Швейцарии.

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Сара Фергюсон. / © Associated Press

Беатрис была одета в темное платье-миди, туфли на каблуках, а в руках несла сумку, волосы принцессы были распущены, а макияж на лице был достаточно скромным.

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Небольшие похороны прошли в узком кругу семьи за городом. Предполагается, что Беатрис прибыла на похороны по частной дороге из соседнего поместья, ее муж Эдоардо Мапелли-Моцци не сопровождал жену.

Принцесса Беатрис с мужем Эдоардо Мапелли-Моцци / © Getty Images

Напомним, в июле 2026 года стало известно, что Падди МакНэлли скончался в возрасте 88 лет. Он был богатым магнатом с опытом работы автогонщиком. С Сарой Фергюсон они поддерживали связь до конца его жизни.

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