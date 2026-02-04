Принцесса Беатрис вышла на публичное мероприятие после сенсационных разоблачений ее отца Эндрю и матери Сары Фергюсон

Принцесса Беатрис, фото: instagram.com/sonalambani.art

Реклама

Принцесса Йоркская Беатрис посетила Всемирный экономический форум в Давосе, Швейцария. В этом году встреча проходила с 19 по 23 января и была посвящена искусственному интеллекту (ИИ) под девизом «Дух диалога».

Принцесса Беатрис, которая является директором и акционером Purpose Economy Intelligence Ltd вместе с Альварадо Мартинесом из ВЭФ, была замечена на ряде дискуссий на ежегодном собрании. На фотографиях, опубликованных в Instagram участниками мероприятия, Беатрис улыбалась и позировала для селфи.

Принцесса Беатрис, фото: instagram.com/sonalambani.art

Для выхода в свет Беатрис выбрала монохромный серый образ, состоящий из плиссированной серой юбки миди и серого жакета от Zara, под который надела темную рубашку, а сверху серое пальто с поясом от Sandro и черной сумкой Strathberry.

Реклама

Принцесса Беатрис, фото: instagram.com/sonalambani.art

Напомним, ранее Беатрис уже надевала эту юбку в 2024 году, когда посетила благотворительный обед Della Vite, организованный Поппи Делевинь в честь Дня святого Валентина в The Ivy Chelsea Garden в Лондоне.