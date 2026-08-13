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Принцесса Бенедикте в платье-рубашке с эффектными цветами приехала на соревнования
Сестра датской экс-королевы Маргрете II — принцесса Бенедикте — появилась на спортивном мероприятии в Германии.
82-летняя принцесса Бенедикте посетила пресс-конференцию Чемпионата мира FEI 2026 года в Ахене, что в Германии.
Чемпионат мира FEI — это глобальное конное мероприятие, где разыгрываются мировые титулы в выездке, троеборье, драйвинге, пара-выездке, конкуре и вольтижировке.
На мероприятие датская королевская особа приехала в белом платье-рубашке с огромным ярким цветком и зеленым поясом на талии, дополнив аутфит жемчужным колье из двух нитей, а также золотыми серьгами крупной формы в ушах. Обута Бенедикте была в двухцветные кожаные туфли с черными носами на невысоких каблуках. Сделала укладку и макияж.
Это же мероприятие также посетила датская королева-консорт Мэри. Она блистала в коричневом платье миди в горох от Diane von Furstenberg и с поясом с кристаллами от Dolce & Gabbana на талии.