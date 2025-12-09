Принцесса Диана бы гордилась: ее сын Уильям посетил важное мероприятие, близкое сердцу его матери

Принц Уильям / © Associated Press

Принц Уильям отметил 20-летие своего патронажа благотворительной организации Centrepoint, помогающей бездомным. Этот патронаж является личным для принца Уэльского и одним из самых продолжительных и важных.

Во время своего визита принц Уэльский присоединился к сотрудникам и людям, которым благотворительная организация помогает, чтобы отпраздновать знаменательную дату. Он также принял участие в создании «Стены надежды» — настенной росписи, разработанной группой молодых людей и художником Ланре Олагоке. Цель росписи — отпраздновать историю благотворительной организации Centrepoint и ее цель — положить конец бездомности.

Уильям также получил огромный торт от кондитера Джульет Сир, которая уже ранее пекла торты для королевских особ, включая принца Гарри. На трехъярусном шоколадном бисквите красовалась цифра 20, пишет Hello!.

Принц Уильям / © Associated Press

Принц прибыл в офис Centrepoint и это был первый визит королевской особы в новое здание благотворительной организации с момента ее переезда летом.

Принц Уильям / © Associated Press

Перед тем, как разрезать торт, Уильям сказал:

«Многие из вас здесь уже гораздо больше, и сейчас невероятно приятно осознавать, как много изменилось и чего вы все достигли за 20 лет. Я очень горжусь тем, что являюсь частью семьи Centrepoint, и не могу выразить вам всей вашей благодарности за всю тяжелую работу, которую вы каждый день делаете, чтобы помогать другим людям. Это фантастика, и этот огромный торт символизирует любовь, щедрость и время, которое вы все посвящаете помощи другим людям, так что обязательно возьмите себе кусочек».

Принц Уильям / © Associated Press

Напомним, ранее принц Уильям со своей семьей посетил рождественский концерт, организованный его женой Кейт в Вестминстерском аббатстве.

