Принцесса Диана придумала сыну Уильяму странное прозвище: как оно звучало

Принц Уильям и принц Гарри / © Associated Press

Реклама

Принцесса Уэльская Диана очень любила своих сыновей и для каждого из них придумала прозвища. Своего старшего Уильяма она называла Вомбат.

Как-то в интервью NBC Today перед концертом в честь Дианы на стадионе Уэмбли, 1 июля 2007 года, журналист Мэтт Лауэр спросил принца Уильяма о его детском прозвище, сказав: «Она называла тебя „Вомбат“, что было мило… когда тебе было семь лет», — пошутил американский новостной журналист. «Да», — неохотно ответил 25-летний принц Уильям. «Думаю, ты не хочешь, чтобы твои приятели в пабе говорили: „Эй, Вомбат, как дела?“ — сказал Мэтт.

Принцы Уильям и Гарри на концерте памяти в честь 10-летия со дня гибели принцессы Дианы, 2007 год / © Associated Press

«Это как-то застряло во мне, — признался Уильям. — Теперь я не могу от этого избавиться», — сказал тогда принц.

Реклама

Напомним, Диана впервые начала называть сына Вомбатом во время шестинедельного королевского турне по Австралии и Новой Зеландии в 1983 году, пишет Daily Mail.

«Вомбат, вы знаете, это местное животное», — объяснял Уильям. «Поэтому меня просто так и назвали. „Не потому, что я похож на вомбата. Или, может быть, это так“, — пошутил принц.

Принцесса Диана с маленьким сыном Уильямом / © Associated Press

Напомним, ранее мы рассказывали, что принц Чарльз хотел дать совсем другое имя своему первенцу принцу Уильяму, но Диана была против.

Принц Чарльз, принцесса Диана и принц Уильям / © Getty Images