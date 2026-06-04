Принцесса Дианы в школьные годы: подруга королевской особы поделилась неопубликованными ранее снимками

Принцесса Диана / © Associated Press

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На фотографиях леди Диана Спенсер изображена еще до замужества с принцем Уэльским Чарльзом, за которого она вышла замуж в июле 1981 года.

Снимки, которые опубликовало издание express, будут выставлены на аукцион 7 июля. Продажа совпадет с 65-летием со дня рождения Дианы, которое народная принцесса отпраздновала бы 1 июля и с 45-й годовщиной ее свадьбы с принцем Чарльзом 29 июля.

Чарльз Спенсер и Диана Спенсер / © Instagram Чарльза Спенсера

Диана училась в женской школе Вест-Хит, и эти кадры, судя по всему, именно оттуда. Эти снимки принадлежат коллекции Кэтрин Хэнбери, подруги детства Дианы, которая училась с ней в West Health с 1973 по 1977 год. В коллекцию входят четыре изображения, которые ранее никогда не публиковались. Среди них фотографии Дианы в общежитии и за его пределами.

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Принцесса Диана в молодости / © Associated Press

Напомним, ранее мы показывали, как выглядела принцесса Диана во время романа с Чарльзом.

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