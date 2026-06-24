Принцесса Элеонора появилась на первом государственном банкете в тиаре с особенной историей

Принцесса Элеонора / © Getty Images

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18-летняя принцесса Элеонора – младшая дочь короля Филиппа и королевы Матильды вчера вечером присутствовала на государственном банкете, проходившем во дворце Лакен, официальной резиденции бельгийской королевской семьи, по случаю официального визита императора Японии Нарухито и императрицы Масако.

Бельгийская королевская семья с гостями из Японии — императором Нарухито и императрицей Масако на государственном банкете во дворце / © Getty Images

Как и в случае с принцессой Арианой Нидерландской, дебютировавшей на банкете в тиаре, родители принцессы Элеоноры решили, что пришло время для столь важного институционного выхода для их младшей дочери.

На приеме девушка появилась в бледно-розовом платье с кейпом от Safiyaa и тиаре с цветочным орнаментом. Это новое украшение, ранее в нем никто из членов королевской семьи не появлялся, и, вероятно, это подарок от родителей принцессы на ее 18-летие, которое Элеонора отпраздновала в апреле этого года.

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Тиара в виде завитков и клевера, украшенная розовыми бриллиантами, идеально гармонировала с ее ансамблем и серьгами-висюльками с камнями.

Принцесса Элеонора Бельгийская / © Getty Images

Как эксклюзивно изданию vanitatis сообщил эксперт по королевской семье Бенджамин Ваэзен, этот предмет был приобретен на аукционе в 2019 году за 26 000 евро. Это работа Генри Куземанса, известного ювелира из Брюсселя, который в 1953 году создал знаменитую бельгийскую тиару в виде свитков, одно из самых знаковых произведений в коллекции великого герцога Люксембурга. Эта тиара была заказана в качестве свадебного подарка принцессе Жозефине Шарлотте Бельгийской по случаю ее свадьбы с тогдашним наследным принцем Жаном Люксембургским, будущим великим герцогом.

Принцесса Элеонора Бельгийская / © Getty Images

На протяжении десятилетий это украшение стало любимым у великой княгини Жозефины Шарлотты, а впоследствии и у ее преемниц. В последние годы его неоднократно надевала на официальные мероприятия великая княгиня Мария Тереза.

Таким образом, вечер, который должен был стать официальным дебютом принцессы Элеоноры Бельгийской, в итоге вписал новую главу в историю ее ювелирной коллекции. Вместо того чтобы использовать одно из величайших украшений семьи, принцесса предпочла представить тиару, имеющую собственную историю, превратив свой первый государственный банкет в заявление о стиле и индивидуальности.

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