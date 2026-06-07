Принцесса Елизавета могла выйти замуж совсем не за принца Филиппа: королевский биограф раскрыл секрет

Принцесса Елизавета и принц Филипп / © Associated Press

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Королевский историк Хьюго Викерс, недавно написавший биографию «Королева Елизавета II: Личная история», объяснил, что королева-мать Елизавета присматривалась к другому жениху для своей дочери принцессы Елизаветы, а именно к Хью Фицрою, графу Юстону, позже известному как 11-й герцог Графтон. Фицрой служил в британском полку гренадерской гвардии.

«Королева-мать очень хотела, чтобы ее дочь вышла замуж за гренадера-гвардейца», — сказал Викерс в интервью Fox News Digital. «А гренадерская гвардия — самый престижный из всех британских полков. Если ты гренадер-гвардеец, ты — лучший».

Елизавета Боуз-Лайон / © Associated Press

Оглядываясь назад, конечно, можно сказать, что Фицрою не суждено было стать мужем королевы Елизаветы. Эта честь в конечном итоге досталась принцу Филиппу, чей дядя, лорд Маунтбаттен, «помог подготовить почву» для их будущихотношений, пишет instyle.

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«Насколько я понимаю, лорд Маунтбаттен сыграл важную роль в том, чтобы граф Юстон получил блестящую должность адъютанта вице-короля Индии», — сказал Викерс. «Поэтому граф Юстон отправился в Индию, что, конечно же, избавило его от необходимости занимать эту должность».

Принцесса Елизавета и принц Филипп / © Associated Press

Напомним, принцесса Елизавета и принц Филипп поженились 20 ноября 1947 года. Молодая принцесса была коронована королевой всего шесть лет спустя в 1952 году в возрасте 25 лет. Они прожили в браке более 70 лет и вырастили четверых детей.

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