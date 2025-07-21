Принцесса Елизавета отказалась от одной привилегии, которая бы помогла ей остаться учиться в Гарварде

Принцесса Елизавета / © Getty Images

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23-летняя дочь короля Филиппа и королевы Матильды, как сообщается, отказывается от привилегий в Гарварде по сравнению со своими друзьями, которые столкнулись с такой же неопределенностью относительно своего будущего в связи с запретом на обучение иностранных студентов в престижном университете по визам.

Запрет был введен администрацией Дональда Трампа в мае, но был временно заблокирован в связи с иском, поданным университетом. Дальнейшие подробности о будущем иностранных студентов в Массачусетском университете могут проясниться в ближайшие дни, поскольку 21 июля федеральный судья в Бостоне примет решение о сохранении запрета, пишет express.co.uk.

Принцесса Елизавета / © Getty Images

Принцесса Елизавета, напомним, закончила первый год двухлетней магистратуры по государственной политике и в настоящее время вернулась в Бельгию.

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По словам журналиста Вима Дехандшуттера, принцесса и ее родители «дали понять, что не хотят особого отношения».

«Кронпринцесса считает важным проявлять солидарность с другими иностранными студентами. Она начала учебу вместе с ними, приобрела много иностранных друзей и состоит в беговом клубе своего университета вместе с некоторыми из своих однокурсников», — говорит журналист. «Елизавета также понимает, насколько чувствительно извлекать выгоду из своего статуса будущей королевы. Это пошлет неверный сигнал всем „обычным“ ученикам. Каждое решение, которое на данном этапе предстоит принять будущей королеве, может иметь политический или дипломатический резонанс и, возможно, повлиять на отношения между Бельгией и Соединенными Штатами».

Бельгийская королевская семья на праздновании Национального дня / © Getty Images

Напомним, сегодня, королевская семьи Бельгии собралась на праздновании Национального дня в Брюсселе.