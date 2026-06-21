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Принцесса Елизавета присела в изящном реверансе, приветствуя японского импаратора Нарухито в Бельгии
Бельгийская принцесса Елизавета приветствовала в аэропорту японского императора Нарухито и императрицу Масако.
Император Нарухито и императрица Масако посещают Бельгию с официальным государственным визитом с 20 по 25 июня 2026 года. Визит приурочен к 160-летию установления дипломатических отношений между двумя странами.
Именно наследнице престола – старшей дочери короля Филиппа и королевы Матильды – принцессе Елизавете – было поручено встретить высокопоставленных гостей из Японии.
Принцесса приветствовала пару на авиабазе Мельсбрук, расположенной недалеко от Брюсселя, куда японские монархи приземлились после завершения своего государственного визита в Нидерланды.
Для выхода принцесса выбрала белый ансамбль, состоящий из юбки миди из ажурной вязки и подходящего по цвету кардигана, оба изделия изготовлены из переработанных материалов французским брендом Maje. Елизавета обула светлые туфли-лодочки из замши на каблуках, а в руках у нее был небольшой белый клатч. Она также надела жемчужные серьги, сделала легкий макияж, а волосы распустила.
Фотографы запечатлели момент, как Елизавета присела в глубоком реверансе перед японским императором Нарухито. Это выглядело очень изящно.
Напомним, недавно принцесса вернулась в Бельгию после завершения интенсивного периода обучения в Гарвардской школе Кеннеди в США. Теперь девушка вступает в новый этап, на котором она будет сочетать личностное развитие с более активной ролью в официальной программе королевского дома.