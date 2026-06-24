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Принцесса Елизавета в роскошном вечернем платье и тиаре "Лавровый венок" посетила королевский банкет
Наследная принцесса Елизавета появилась вчера вечером на торжественном банкете в честь императора Японии Нарухито и императрицы Масако.
Для этого вечера Елизавета выбрала изысканное темно-синее платье с вырезом-лодочкой, которое выгодно подчеркивало ее фигуру и выделяло ленту японского Ордена Драгоценной Короны.
Однако все взгляды неизбежно были прикованы к ее голове, где была тиара «Брабантский лавровый венок». Это первый раз, когда мы видим наследную принцессу в этом украшении — классическом платиновом изделии с бриллиантами огранки бриллиант, созданном легендарным британским ювелиром Hennel & Sons в 1912 году.
Тиара имеет особое значение для королевской семьи, поскольку это был подарок, преподнесенный группой бельгийских аристократов королеве Матильде в 1999 году по случаю ее свадьбы с тогдашним принцем Филиппом.
Помимо того, что это украшение можно носить как повязку на голову, оно также очень универсально: его можно отстегнуть и носить как чокер, как это продемонстрировала сама Матильда во время свадьбы Кейт Миддлтон и принца Уильяма в 2011 году.
В завершение своего торжественного образа наследница позаимствовала из шкатулки с драгоценностями своей матери серьги с ниспадающими бриллиантами, которые идеально дополняли блеск лавровой тиары.