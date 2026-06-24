Принцесса Елизавета в роскошном вечернем платье и тиаре "Лавровый венок" посетила королевский банкет

Принцесса Елизавета / © Getty Images

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Для этого вечера Елизавета выбрала изысканное темно-синее платье с вырезом-лодочкой, которое выгодно подчеркивало ее фигуру и выделяло ленту японского Ордена Драгоценной Короны.

Однако все взгляды неизбежно были прикованы к ее голове, где была тиара «Брабантский лавровый венок». Это первый раз, когда мы видим наследную принцессу в этом украшении — классическом платиновом изделии с бриллиантами огранки бриллиант, созданном легендарным британским ювелиром Hennel & Sons в 1912 году.

Принцесса Елизавета / © Getty Images

Тиара имеет особое значение для королевской семьи, поскольку это был подарок, преподнесенный группой бельгийских аристократов королеве Матильде в 1999 году по случаю ее свадьбы с тогдашним принцем Филиппом.

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Королева Матильда и король Филиппа на свадьбе Кейт и Уильяма, 2011 год / © Getty Images

Помимо того, что это украшение можно носить как повязку на голову, оно также очень универсально: его можно отстегнуть и носить как чокер, как это продемонстрировала сама Матильда во время свадьбы Кейт Миддлтон и принца Уильяма в 2011 году.

В завершение своего торжественного образа наследница позаимствовала из шкатулки с драгоценностями своей матери серьги с ниспадающими бриллиантами, которые идеально дополняли блеск лавровой тиары.

Бельгийская королевская семья с гостями из Японии — императором Нарухито и императрицей Масако на государственном банкете во дворце / © Getty Images

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