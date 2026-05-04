Принцесса Евгения беременна снова: все о старших детях племянницы короля Чарльза III

Принцесса Евгения / © Associated Press

Реклама

Евгения сама сообщила радостную новость на своей странице в Instagram, правда после того, как папарацци сделали ее новые фото в Лондоне на которых заметили якобы округлившийся живот.

Принцесса решила долго не скрывать от публики эту новость, и сама опубликовала фото, где запечатлены ее старшие сыновья – Август и Эрнест со снимком ее УЗД.

Эрнест и Август - сыновья принцессы Евгении / © Instagram принцессы Евгении

Мы решили подробнее рассказать, как расширялась семья принцессы Йоркской.

Реклама

12 октября 2018 года Евгения вышла замуж за Джека Бруксбэнка. А 25 сентября супруги сообщили, что ждут рождения первенца. 9 февраля 2021 года в госпитале Портланд в Лондоне Евгения родила сына, которого назвали Август Филипп Хоук Бруксбэнк. Кстати, на родах присутствовал ее муж Джек. В Instagram Евгения тогда делилась фото новорожденного сына.

24 января 2023 года стало известно, что Евгения беременна во второй раз и 30 мая 2023 года она снова родила сына. Его назвали Эрнест Джордж Ронни. По традиции принцесса Йоркская тут же показала фото малыша. Мальчика назвали в честь своего прапрапрадеда Джорджа, его дедушки Джорджа и еще одного дедушки Рональда.

4 мая 2026 года принцесса поделилась новостью о своей третьей беременности. На фотографии, которую опубликовала Евгения, запечатлены два ее уже подросших сына, держащих в руках ее фотографию с УЗД. Известно, что ребенок, пол которого не сообщается, появится на свет в этом году.

Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк с сыновьями / © Instagram принцессы Евгении

Принцесса Евгения с сыновьями / © Instagram принцессы Евгении

Новости партнеров