Принцесса Евгения опубликовала серию милых фото с мужем-именинником Джеком Бруксбэнком
Мужу принцессы Евгении – Джеку Бруксбэнку – 3 мая исполнилось 40 лет.
По случаю праздника принцесса Йоркская поделилась в своих Instagram stories снимками с мужем.
Фотографии по всей видимости были сделаны в Португалии, где у семьи есть дом. На одном из кадров Джек играет со своим сыном на пляже, а на двух других принцесса Евгения показала селфи с мужем, одно из них было сделано на пляже.
Напомним, несколько месяцев принцесса Евгения и ее сестра принцесса Беатрис не появлялись на публике после скандала, связанного с их родителями экс-принцем Эндрю и Сарой Фергюсон и их связями с покойным Джеффри Эпштейном.
А на прошлой неделе девушек внезапно запечатлели на прогулке в Лондоне, где также принцесса Евгения была замечена на свидании со своим мужем Джеком в одном из заведений.