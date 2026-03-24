Принцесса Евгения отказалась приютить свою мать Сару Фергюсон в своем доме

Принцесса Евгения / © Getty Images

Муж принцессы Евгении решительно выступает за защиту Сары в свете продолжающегося скандала, связанного с Эндрю Маунтбаттен-Виндзором и спорными связями его бывшей жены с финансистом-педофилом Джеффри Эпштейном, но несмотря на «обеспокоенность ее благополучием», Евгения и Джек, как сообщается, «противостоят любым предложениям» о том, чтобы Ферги временно укрылась в их семейном доме, пишет Daily Mail.

Напомним, что бывшая герцогиня Йоркская осталась без постоянного места жительства с тех пор, как ее вместе с бывшим мужем Эндрю выселили из Роял-лоджи после беспрецедентного решения короля Чарльза в феврале этого года.

Эндрю и Сара, бывшие герцог и герцогиня Йоркские / © Associated Press

Кроме того, сообщается, что Джек обеспокоен тем, какое влияние любая публичная связь с его родственниками со стороны жены может оказать на его бизнес. Предприниматель является владельцем компании по производству напитков AEB Consultants Ltd, которая сообщила о впечатляющей прибыли в размере 630 000 фунтов стерлингов в 2022 году.

В статье сообщается, что, несмотря на свою безграничную преданность семье, он не желает быть «запятнанным ассоциациями», и его приоритетом остается защита будущего его жены и маленьких двоих сыновей.

Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк с сыновьями / © Instagram принцессы Евгении

