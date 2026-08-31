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Принцесса Евгения отметила первый месяц жизни дочери, опубликовав нежные кадры
Принцесса Евгения сейчас наслаждается чудесным периодом своей жизни рядом с новорожденной дочкой.
Сегодня 36-летняя Евгения поделилась несколькими кадрами, где запечатлена ее маленькая дочь – Аделаида Элизабет Анинна Бруксбэнк, которая стала третьим ребенком для Евгении и ее мужа Джека Бруксбэнка.
Аделаида появилась на свет четыре недели назад. И, отмечая эту знаменательную дату, принцесса Йоркская написала: «4 недели с тобой!».
Принцесса Евгения также показала свою маленькую дочку, завернутую в одеяло, рядом со ее старшими братьями, Августом и Эрнестом.
«Счастливые дни с моими малышами», — нежно подписала она кадр.
Напомним, принцесса Евгения и ее муж Джек выбрали второе имя Элизабет для своей дочери в память о покойной королеве Елизавете II, как дань уважения бабушке принцессы Евгении. Ранее мы также рассказывали, кого еще из королевских детей назвали в ее честь.