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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Принцесса Евгения отметила первый месяц жизни дочери, опубликовав нежные кадры

Принцесса Евгения сейчас наслаждается чудесным периодом своей жизни рядом с новорожденной дочкой.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Принцесса Евгения

Принцесса Евгения / © Getty Images

Сегодня 36-летняя Евгения поделилась несколькими кадрами, где запечатлена ее маленькая дочь – Аделаида Элизабет Анинна Бруксбэнк, которая стала третьим ребенком для Евгении и ее мужа Джека Бруксбэнка.

Аделаида появилась на свет четыре недели назад. И, отмечая эту знаменательную дату, принцесса Йоркская написала: «4 недели с тобой!».

Принцесса Евгения с дочерью Аделаидой / © Instagram принцессы Евгении

Принцесса Евгения также показала свою маленькую дочку, завернутую в одеяло, рядом со ее старшими братьями, Августом и Эрнестом.

«Счастливые дни с моими малышами», — нежно подписала она кадр.

Сыновья принцессы Евгении и их сестра Аделаида / © Instagram принцессы Евгении

Напомним, принцесса Евгения и ее муж Джек выбрали второе имя Элизабет для своей дочери в память о покойной королеве Елизавете II, как дань уважения бабушке принцессы Евгении. Ранее мы также рассказывали, кого еще из королевских детей назвали в ее честь.

Сыновья принцессы Евгении и их сестра Аделаида / © Instagram принцессы Евгении

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