Принцесса Евгения показала, как с сестрой Беатрис ходила в бар: что ели королевские особы
Фотография, которой поделилась на днях принцесса Евгения в своем Instagram, поздравляя свою старшую сестру Беатрис с днем рождения, стала вирусной.
На снимке девушки наслаждаются довольно недорогим обедом. Принцессы находились в баре Joe & the Juice, где ели очень популярный там сэндвич «JOE’S Club Sandwich», который продается по цене 9,70 фунтов стерлингов (около 13 долларов).
Сэндвич представляет собой «простой» вариант обеда, в состав которого входит сочная курица, авокадо, помидоры и веганский песто в хрустящем хлебе.
Такой сендвич достаточно сбалансирован и его легко приготовить дома. Используйте для этого нежирную курицу, добавьте авокадо, зелень, помидоры и никакого соуса. Получится отличный перекус или даже обед.
