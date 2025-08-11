ТСН в социальных сетях

Принцесса Евгения показала, как с сестрой Беатрис ходила в бар: что ели королевские особы

Фотография, которой поделилась на днях принцесса Евгения в своем Instagram, поздравляя свою старшую сестру Беатрис с днем рождения, стала вирусной.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцессы Беатрис и Евгения

Принцессы Беатрис и Евгения / © Associated Press

На снимке девушки наслаждаются довольно недорогим обедом. Принцессы находились в баре Joe & the Juice, где ели очень популярный там сэндвич «JOE’S Club Sandwich», который продается по цене 9,70 фунтов стерлингов (около 13 долларов).

Сэндвич представляет собой «простой» вариант обеда, в состав которого входит сочная курица, авокадо, помидоры и веганский песто в хрустящем хлебе.

Принцесса Евгения и принцесса Беатрис / © Instagram принцессы Евгении

Принцесса Евгения и принцесса Беатрис / © Instagram принцессы Евгении

Такой сендвич достаточно сбалансирован и его легко приготовить дома. Используйте для этого нежирную курицу, добавьте авокадо, зелень, помидоры и никакого соуса. Получится отличный перекус или даже обед.

Напомним, ранее мы рассказывали, каким было любимое блюдо на обед у королевы Елизаветы II.

Принцессы Беатрис и Евгения / © Getty Images

Принцессы Беатрис и Евгения / © Getty Images

